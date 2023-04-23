Çin'in Xi'an Kenti ile Astana Arası Direkt Uçuşlar Başladı

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin Xi'an kentinden Kazakistan'ın başkenti Astana'ya uzanan yeni hattın ilk seferi Cuma günü gerçekleşti.

Bu yeni hatla Almatı, Bişkek ve Taşkent'in ardından Xi'an ile Orta Asya arasında bu yıl dördüncü doğrudan yolcu hattı başlatılmış oldu.

SES (Çince): KYRAUBAYEV ZHOSHYKHAN, Kazakistan'ın Xi'an Başkonsolosu:

"Doğrudan uçuşların açılmasının Kazakistan ve Çin vatandaşları arasındaki alışverişi teşvik etmek açısından büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Kazakistan'ın Çin vatandaşları için 14 günlük vize muafiyeti politikası var ve şimdi iki ülke de 30 günlük vize muafiyeti anlaşmasının imzalanmasını desteklemeye hazır. İmzaların atılmasının ardından iki ülke arasında turizm, kültür, ticaret, ekonomi ve çeşitli alanlarda işbirliği ve alışverişin büyük ölçüde kolaylaşacağını umuyoruz."

21 Nisan'dan itibaren yeni hatta haftada dört sefer gerçekleştirilmesi planlanıyor. Gidiş seferleri Pazartesi ve Cuma günleri Xi'an'dan, dönüş seferleri ise Salı ve Cumartesi günleri Astana'dan kalkacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor. (XHTV)