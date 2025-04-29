Çin'in Xi'an Kenti 8. Shanghai İşbirliği Örgütü Sağlık Bakanları Toplantısı'na Ev Sahipliği Yaptı
Xİ'AN, 29 Nisan (Xinhua) -- 8. Shanghai İşbirliği Örgütü Sağlık Bakanları Toplantısı, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an kentinde gerçekleştirildi, 28 Nisan 2025. (Fotoğraf: Zhang Bowen/Xinhua)
Xİ'AN, 29 Nisan (Xinhua) -- 8. Shanghai İşbirliği Örgütü Sağlık Bakanları Toplantısı, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an kentinde gerçekleştirildi, 28 Nisan 2025. (Fotoğraf: Zhang Bowen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel