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Çin'in Xi'an Kenti 8. Shanghai İşbirliği Örgütü Sağlık Bakanları Toplantısı'na Ev Sahipliği Yaptı

Çin'in Xi'an Kenti 8. Shanghai İşbirliği Örgütü Sağlık Bakanları Toplantısı'na Ev Sahipliği Yaptı
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Xİ'AN, 29 Nisan (Xinhua) -- 8. Shanghai İşbirliği Örgütü Sağlık Bakanları Toplantısı, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an kentinde gerçekleştirildi, 28 Nisan 2025. (Fotoğraf: Zhang Bowen/Xinhua)

Xİ'AN, 29 Nisan (Xinhua) -- 8. Shanghai İşbirliği Örgütü Sağlık Bakanları Toplantısı, Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an kentinde gerçekleştirildi, 28 Nisan 2025. (Fotoğraf: Zhang Bowen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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