Çin'in Wuxi Kentindeki Bir Üst Geçidin Altındaki Alan Spor Parkına Dönüştürüldü

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde yer alan Wuxi kentinde her gün insanların kendilerini spora kaptırdığı ve araçların vızıldayarak başlarının üzerinden geçtiği harika bir sahne yaşanıyor.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde yer alan Wuxi kentinde her gün insanların kendilerini spora kaptırdığı ve araçların vızıldayarak başlarının üzerinden geçtiği harika bir sahne yaşanıyor.

Bu sahne, Wuxi'deki bir üst geçidin altına inşa edilmiş kentin en büyük spor parkında geçiyor.

6,4 hektarlık bir alanı kaplayan parkta, basketbol sahaları, masa tenisi masaları ve kaykay parkları gibi spor tesisleri yer alıyor.

SES 1 (Çince): WAN XİAOYA, Wuxi sakini:

"Burada arkadaşlarımla oynuyorum. Salıncaklarda sallanmak çok eğlenceli."

SES 2 (Çince): BİAN JUN, Wuxi sakini:

"Buraya yapılan basketbol sahaları evime yakın. Burada egzersiz yapmamız için uygun."

SES 3 (Çince): CHEN ZHİ, Wuxi sakini:

"Burası biraz dağınık ve engebeliydi. Tadilattan sonra, hem yetişkinler hem de çocuklar hafta sonlarını veya boş zamanlarını geçirmek için buraya gelmek istiyor. Yaşlılar burada dans edebiliyor. Bu park hükümetin bizim için yaptığı gerçekten iyi bir şey."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuxi'den bildiriyor. (XHTV)