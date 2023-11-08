Çin'in Wuxi Kentinde Avrupalı Şirketlerle 14 Sanayi Projesi İçin Anlaşmalar İmzalandı

NANJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Wuxi kentinde, Avrupalı şirketlerle yaklaşık 2 milyar euro (yaklaşık 2,13 milyar ABD doları) değerinde toplam yatırımla 14 sanayi projesi imzalandı.

NANJİNG, 8 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Wuxi kentinde, Avrupalı şirketlerle yaklaşık 2 milyar euro (yaklaşık 2,13 milyar ABD doları) değerinde toplam yatırımla 14 sanayi projesi imzalandı.

Çarşamba günü 2023 Çin-AB (Wuxi) Endüstriyel İnovasyon ve İşbirliği Konferansı sırasında imzalanan projeler arasında Almanya'dan Siemens Grubu'nun orta gerilim akıllı ekipmanlı dijital fabrika projesi ve Fransa'dan Schneider Electric Grubu'nun yeşil akıllı sanayi üssü projesi de yer alıyor.

İmzalanan projeler temel olarak Nesnelerin İnterneti, ileri teknoloji ekipmanlar ve otomobil parçaları gibi alanlara odaklanıyor. Yerel yetkililer, projeler tamamlandığında toplam yıllık üretimin 35 milyar yuana (yaklaşık 4,8 milyar ABD doları) ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Konferans sırasında Çin- Avrupa Birliği (AB) endüstriyel inovasyon bölgesinin inşası da başlatıldı. 24,5 kilometrekarelik bir alana yayılan bölge, Wuxi Ulusal Üst Düzey Teknoloji Bölgesi içinde yer alıyor. Bölgenin 2025 yılı sonu itibarıyla Avrupalı çok uluslu şirketlere ait 100'den fazla projeye ev sahipliği yapması planlanıyor.

Etkinlik sırasında AB Proje İnovasyon Merkezi (Wuxi), Çin-AB Aşı Araştırma ve Sanayi İşbirliği Merkezi ve Fraunhofer Çin-Alman (Wuxi) İnovasyon Merkezi'nin de tanıtımı yapıldı.

AB ülkelerinden 166 işletmenin halihazırda toplam 15 milyar euro yatırım yaptığı Wuxi Ulusal Üst Düzey Teknoloji Bölgesi, 2002 yılında 118 milyar yuanlık satış geliri elde etti.