Çin'in Wuqiao İlçesinde Akrobasi Meraklısı Yabancılar İçin Eğitim Başlatıldı

Çin'in Hebei eyaletinin Wuqiao ilçesinde gelişmekte olan ülkelerden gelen kursiyerler için bir çevrimiçi akrobasi eğitim programı başlatıldı. Bu yıl, Kamboçya ve Laos'tan 45 kişi üç aylık programa katıldı. Programın başlatıldığı 2002 yılından bu yana onlarca ülkeden 500'den fazla kişiye eğitim verildi. Wuqiao, Çin akrobasisinin beşiği olarak kabul ediliyor ve bu performans sanatının tarihi yaklaşık 2.000 yıl öncesine dayanıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuqiao'dan bildiriyor.