Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Wuqiao İlçesinde Akrobasi Meraklısı Yabancılar İçin Eğitim Başlatıldı

Çin'in Wuqiao İlçesinde Akrobasi Meraklısı Yabancılar İçin Eğitim Başlatıldı

Güncel Haberler

Çin'in Hebei eyaletinin Wuqiao ilçesinde gelişmekte olan ülkelerden gelen kursiyerler için bir çevrimiçi akrobasi eğitim programı başlatıldı.

Çin'in Hebei eyaletinin Wuqiao ilçesinde gelişmekte olan ülkelerden gelen kursiyerler için bir çevrimiçi akrobasi eğitim programı başlatıldı. Bu yıl, Kamboçya ve Laos'tan 45 kişi üç aylık programa katıldı. Programın başlatıldığı 2002 yılından bu yana onlarca ülkeden 500'den fazla kişiye eğitim verildi. Wuqiao, Çin akrobasisinin beşiği olarak kabul ediliyor ve bu performans sanatının tarihi yaklaşık 2.000 yıl öncesine dayanıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuqiao'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Kamboçya Hebei Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title