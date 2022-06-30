Çin'in Wuhan Şehri ile İstanbul Arasında Yolcu Uçuşları Yeniden Başladı - Haberler

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Çin'in Wuhan Şehri ile İstanbul Arasında Yolcu Uçuşları Yeniden Başladı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Wuhan Şehri ile İstanbul Arasında Yolcu Uçuşları Yeniden Başladı

China Southern Airlines (Çin Güney Havayolları), Çin'in orta kesiminde bulunan Hubei eyaletinin merkezi Wuhan ile İstanbul arasındaki yolcu uçuş seferlerine Çarşamba günü yeniden başladı.

China Southern Airlines (Çin Güney Havayolları), Çin'in orta kesiminde bulunan Hubei eyaletinin merkezi Wuhan ile İstanbul arasındaki yolcu uçuş seferlerine Çarşamba günü yeniden başladı.

Wuhan'dan havalanan Boeing 787 tipi bir uçak, Türkiye saati ile 21.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Bu, China Southern Airlines'ın Kovid-19'un patlak vermesinden bu yana Hubei'de yeniden başlayan ilk uluslararası yolcu uçuşu oldu. Şirketin Hubei'de yer alan şubesine göre, her Çarşamba günü bir gidiş-dönüş uçuşu yapılması planlanıyor. Dünya genelinde Kovid-19 pandemisinin etkisinin azaltmasıyla birlikte, havayolunun Wuhan'da daha fazla uluslararası hava rotasını devam ettirmesi ve başlatması bekleniyor. 2019 yılının Mayıs ayında Wuhan-İstanbul havayolu hattının açılmasıyla, Çin'in orta kesiminden İstanbul'a ilk doğrudan uçuş gerçekleşmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Hubei Wuhan Güncel Haberler

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