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Çin'in Wuhan Kentinden Bir Kurtarma Ekibi Türkiye'ye Hareket Etti

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Çin'in Wuhan Kentinden Bir Kurtarma Ekibi Türkiye'ye Hareket Etti

WUHAN, 9 Şubat 2023 (Xinhua) -- 127 kişiden oluşan Blue Sky Rescue kurtarma ekibi, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'ndan deprem yardım çalışmalarına katılmak üzere Çarşamba günü Türkiye'ye hareket etti.

Çin'in Wuhan Kentinden Bir Kurtarma Ekibi Türkiye'ye Hareket EttiÇin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'ndan, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere depremin vurduğu Türkiye'ye doğru yola çıkmaya hazırlanan Blue Sky Rescue kurtarma ekipleri, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

WUHAN, 9 Şubat 2023 (Xinhua) -- 127 kişiden oluşan Blue Sky Rescue kurtarma ekibi, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'ndan deprem yardım çalışmalarına katılmak üzere Çarşamba günü Türkiye'ye hareket etti.

Çin'in Wuhan Kentinden Bir Kurtarma Ekibi Türkiye'ye Hareket EttiÇin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'ndan, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere depremin vurduğu Türkiye'ye doğru yola çıkmaya hazırlanan Blue Sky Rescue kurtarma ekipleri, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

Çin'in Wuhan Kentinden Bir Kurtarma Ekibi Türkiye'ye Hareket EttiÇin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'ndan, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere depremin vurduğu Türkiye'ye doğru yola çıkmaya hazırlanan Blue Sky Rescue kurtarma ekipleri, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

Çin'in Wuhan Kentinden Bir Kurtarma Ekibi Türkiye'ye Hareket EttiBlue Sky Rescue kurtarma ekipleri, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'nda, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere depremin vurduğu Türkiye'ye doğru yola çıkmaya hazırlanırken, yardım malzemelerini uçağa yükleyen personel, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

Çin'in Wuhan Kentinden Bir Kurtarma Ekibi Türkiye'ye Hareket EttiÇin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'ndan, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere depremin vurduğu Türkiye'ye doğru yola çıkmaya hazırlanan Blue Sky Rescue kurtarma ekipleri, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Hubei Wuhan Güncel Haberler

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