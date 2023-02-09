Çin'in Wuhan Kentinden Bir Kurtarma Ekibi Türkiye'ye Hareket Etti Güncel Haberler WUHAN, 9 Şubat 2023 (Xinhua) -- 127 kişiden oluşan Blue Sky Rescue kurtarma ekibi, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'ndan deprem yardım çalışmalarına katılmak üzere Çarşamba günü Türkiye'ye hareket etti. Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'ndan, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere depremin vurduğu Türkiye'ye doğru yola çıkmaya hazırlanan Blue Sky Rescue kurtarma ekipleri, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua) WUHAN, 9 Şubat 2023 (Xinhua) -- 127 kişiden oluşan Blue Sky Rescue kurtarma ekibi, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'ndan deprem yardım çalışmalarına katılmak üzere Çarşamba günü Türkiye'ye hareket etti. Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'ndan, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere depremin vurduğu Türkiye'ye doğru yola çıkmaya hazırlanan Blue Sky Rescue kurtarma ekipleri, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua) Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'ndan, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere depremin vurduğu Türkiye'ye doğru yola çıkmaya hazırlanan Blue Sky Rescue kurtarma ekipleri, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua) Blue Sky Rescue kurtarma ekipleri, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'nda, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere depremin vurduğu Türkiye'ye doğru yola çıkmaya hazırlanırken, yardım malzemelerini uçağa yükleyen personel, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua) Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Wuhan Tianhe Uluslararası Havalimanı'ndan, arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere depremin vurduğu Türkiye'ye doğru yola çıkmaya hazırlanan Blue Sky Rescue kurtarma ekipleri, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Hubei Wuhan Güncel Haberler

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