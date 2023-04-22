Çin'in Wuhan Kenti Kültür ve Turizm Fuarına Ev Sahipliği Yapıyor

WUHAN, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hubei eyaletinin Wuhan kentinde Cuma günü başlayan 2. Çin (Wuhan) Kültür ve Turizm Fuarı'nda yurtiçi ve yurtdışından 2.000'den fazla turizm katılımcısı bir araya geldi.

WUHAN, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerinde yer alan Hubei eyaletinin Wuhan kentinde Cuma günü başlayan 2. Çin (Wuhan) Kültür ve Turizm Fuarı'nda yurtiçi ve yurtdışından 2.000'den fazla turizm katılımcısı bir araya geldi.

Üç gün sürecek etkinlik, turizm tüketimini daha da artırmak ve Çin'in kültür ve turizm sektörünün toparlanmasını ve gelişmesini teşvik etmek üzere kültür ve turizm alanlarındaki yeni teknolojileri ve ürünleri sergilemeyi amaçlıyor.

Yaklaşık 80.000 metrekarelik bir sergi alanını kapsayan fuar sanal gerçeklik, akıllı giyilebilir teknolojiler ve robotik müzik performansları gibi çeşitli teknolojik unsurları genel sergi alanına entegre ederek ziyaretçilere sürükleyici ve interaktif bir deneyim yaşatıyor.

Devam etmekte olan fuar aynı zamanda karavanla seyahat, kampçılık, balıkçılık ve kayak gibi gelişmekte olan turizm faaliyetlerinin sergilendiği bir platform olarak da hizmet veriyor.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Tanıtım Departmanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Hubei eyalet yönetimi tarafından ortaklaşa desteklenen fuar, iki yılda bir Wuhan'da düzenleniyor.