Çin'in Wudang Dağı'ndaki Beş Ejderha Sarayı'nda 1000'den Fazla Tarihi Eser Bulundu

Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletinde gün doğarken bulutlarla kaplanmış Wudang Dağı görülüyor, 26 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li Wei/Xinhua)

WUHAN, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin'in orta kesimlerindeki Hubei eyaletinde bulunan Wudang Dağı'ndaki bir saray kalıntısında arkeologlar 1000'den fazla tarihi eser ortaya çıkardı. Wudang Dağı, Taoist tapınaklarıyla bilinen bir bölge.

Hubei Eyaleti Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsü'ne göre, kalıntılar, Tang Hanedanlığı (618-907) döneminde hanedanlık tarafından yaptırılan ve bir Taoist tapınak olan Wulong Sarayı'ndan ya da diğer adıyla 'Beş Ejderha Sarayı'ndan çıkarıldı. Bu tapınak Qing Hanedanlığı'ndan (1644-1911) sonra yavaş yavaş kullanılmaz hale gelmiş.

Enstitü araştırmacılarından biri olan saray kazı projesinin başkanı Kang Yuhu, tarihi Han Hanedanlığı'na (MÖ 202 - MS 220) kadar uzanan eserler arasında çok sayıda çanak çömlek, kap kacak, şamdanlar ve saç tokaları gibi ev eşyaları ile birkaç dini eşya olduğunu söyledi.

Kang, kalıntılar arasındaki en heyecan verici eserlerin beş ejderhayı gösteren, Xuanwu'nun efsanevi kaplumbağası ve ateş kırmızısı desenler gibi oyma tekniğiyle yapılmış kabartma resimler ile bitkisel ilaçları dövmek için kullanılan yeşimden yapılmış tavşan biçimli bir havan tokmağı olduğunu söyledi.

Araştırmacılar şimdi, beş ejderha kabartmasının hanedan ailesi tarafından "yağmur için dua eden beş ejderha" ritüelini gerçekleştirmek amacıyla yaptırıldığına ve kullanıldığına inanıyor. Çevredeki taş merdivenler, kabartmanın bir zamanlar büyük toplantılara ev sahipliği yapabilen bir sunağın parçası olduğunu gösteriyor.

Arkeologlar 2020 yılında, binalarıyla birlikte 49.000 metrekareye yayılan Wulong Sarayı'nın bazı kısımlarını kazmaya başlamıştı. Devasa bir tapınak olarak Wudang Dağı'nda inşa edilen bu saray, Taoist saray ve tapınaklar kümesinin en eskilerinden biri olarak biliniyor. Burası 1994 yılında UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ne dahil edildi.