Çin'in Wentian Laboratuvar Modülü, Tianhe Çekirdek Modülüyle Kenetlendi

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Beijing Uzay Kontrol Merkezi'nde alınan simülasyon görüntüsünde, Tianhe çekirdek modülü kombinasyonunun ön kapısıyla buluşma ve kenetlenme gerçekleştiren Wentian laboratuvar modülü görülüyor, 25 Temmuz 2022. Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın (CMSA) verdiği bilgilere göre, Çin'in uzay istasyonunun ilk laboratuvar modülü olan Wentian, Tianhe çekirdek modülünün kombinasyonuyla başarılı şekilde kenetlendi. Pazar öğleden sonra fırlatılan Wentian modülü, planlanan yörüngeye girip durum ayarlamasını tamamladıktan sonra Pazartesi günü Beijing saatiyle 03.13'te Tianhe'nin ön kapısıyla kenetlendi. CMSA, tüm sürecin yaklaşık 13 saat sürdüğünü belirtti. CMSA, Çin'in 20 ton seviyesindeki iki uzay aracının ilk kez yörüngede buluşma ve kenetlenme gerçekleştirdiğini ve uzayda buluşma ve kenetlenme işleminin ilk kez astronotlar uzay istasyonunda yörüngedeyken gerçekleştirildiğini bildirdi. (Fotoğraf: Guo Zhongzheng/Xinhua)

Xinhua / Güncel