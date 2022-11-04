Çin'in Weining İlçesinde Elma Hasadı

WEİNİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Weining Yi, Hui ve Miao Özerk İlçesi'nin Niupeng kasabasındaki bir meyve bahçesinde elma toplayan bir çiftçi, 3 Kasım 2022.

WEİNİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan Weining Yi, Hui ve Miao Özerk İlçesi'nin Niupeng kasabasındaki bir meyve bahçesinde elma toplayan bir çiftçi, 3 Kasım 2022.

Yüksek deniz seviyesi, alçak enlem, güneşe maruz kalma süresinin uzun olması ile gece ve gündüz arasındaki büyük sıcaklık farkı gibi doğal avantajları bulunan Weining ilçesi, bu sayede yöre halkına büyük gelir getiren elma dikimi için olanak sağlıyor. (Fotoğraf: Yang Wenbin/Xinhua)