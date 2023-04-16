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Çin'in Weifang Kentinde Uluslararası Uçurtma Festivali Düzenlendi

Çin'in Weifang Kentinde Uluslararası Uçurtma Festivali Düzenlendi

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WEİFANG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Weifang kentinde düzenlenen 40. Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'nde uçurtma uçurma yarışmasına katılan yarışmacılar, 15 Nisan 2023. 40.

WEİFANG, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Weifang kentinde düzenlenen 40. Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali'nde uçurtma uçurma yarışmasına katılan yarışmacılar, 15 Nisan 2023.

40. Weifang Uluslararası Uçurtma Festivali çerçevesinde düzenlenen uçurtma uçurma yarışması, Cumartesi günü Weifang'da başladı. (Fotoğraf: Sun Shubao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Güncel Haberler

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