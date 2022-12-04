Çin'in Vadeli İşlemler Piyasasında İşlemler Kasım'da Arttı

BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Sektör verilerine göre, Çin vadeli işlemler piyasası 2022 yılının Kasım ayında işlem cirosunun geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,95 arttığını bildirdi.

BEİJİNG, 4 Aralık (Xinhua) -- Sektör verilerine göre, Çin vadeli işlemler piyasası 2022 yılının Kasım ayında işlem cirosunun geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,95 arttığını bildirdi.

Çin Vadeli İşlemler Birliği'nin verilerine göre toplam işlem cirosu geçen ay, Ekim ayına göre yüzde 58,09 artışla 52,79 trilyon yuana (yaklaşık 7,48 trilyon ABD doları) çıktı.

Verilere göre, piyasanın işlem hacmi bir önceki aya göre yüzde 55,68 yükselerek 700 milyon lota ulaştı.

Kurum yılın ilk 11 ayında işlem hacminin geçen seneye göre yüzde 11,74 düşüşle 6,1 milyar lota ve toplam cironun 486,93 trilyon yuana gerilediğini kaydetti.