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Çin'in Uzun Yürüyüş-8 Roketi Başarılı Deneme Testini Tamamladı

Çin'in Uzun Yürüyüş-8 Roketi Başarılı Deneme Testini Tamamladı
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Çin'in yeni nesil Uzun Yürüyüş-8 roketi, Hainan adasındaki ticari uzay fırlatma merkezinde başarılı bir deneme testi gerçekleştirdi. Roket, 2025'te ilk uçuşunu yapmayı planlıyor ve ticari uzay pazarındaki büyümenin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin'in yeni nesil orta büyüklükteki roketi Uzun Yürüyüş-8, ülkenin ilk ticari uzay fırlatma merkezinde gerçekleştirilen tam deneme testini başarıyla tamamladı.

Roketi geliştiren Çin Uzay Bilimleri ve Teknoloji Şirketi'ne bağlı Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi'nin verdiği bilgilere göre deneme, Çin'in güneyindeki Hainan adasındaki Wenchang şehrinde bulunan 1 numaralı fırlatma rampasında gerçekleştirildi.

Bir Uzun Yürüyüş-8 roketinin, yeni ticari fırlatma rampasının açılış görevi olarak bu yılın sonuna doğru fırlatılması planlanıyor.

Temmuz 2022'de inşaatına başlanan Hainan ticari uzay fırlatma sahası, ülkenin ticari görevlere adanmış ilk fırlatma sahası olma özelliğini taşıyor.

İlk uçuşunu Aralık 2020'de gerçekleştiren Uzun Yürüyüş-8, Çin'in güneşle eşzamanlı yörüngelere 3-5 tonluk faydalı yükleri taşıma kapasitesinde önemli bir boşluğu doldurdu.

Bir hafta süren denemelerde roket, fırlatma rampasında alt sistem ve uyumluluk değerlendirmeleri, kapsamlı denetimler, acil durum tatbikatları ve yakıt ikmali ve yakıt boşaltma simülasyonlarından geçti.

Çin Uzay Bilimleri ve Teknoloji Şirketi, ticari uzay pazarında artan talebi karşılamak üzere, ilk uçuşu 2025 planlanan 4 metre ve ilk uçuşu 2026 yılında planlanan 5 metre çapında yeniden kullanılabilir roketlerin de geliştirilmesinde ilerleme kaydediyor.

Çin'in ticari uzay endüstrisi 2019'da 800 milyar yuan (yaklaşık 112 milyar ABD doları) iken 2023'te 1,9 trilyon yuana ulaştı. Bir endüstri raporuna göre, pazar ölçeğinin 2024 yılı sonunda 2,34 trilyon yuana ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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