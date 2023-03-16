Çin'in Uzun Yürüyüş-11 Roketi Art Arda 16 Başarılı Fırlatma Gerçekleştirdi

Shiyan-19 uydusunu taşıyan Uzun Yürüyüş-11 taşıyıcı roketi, Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderiliyor, 15 Mart 2023. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin'in Uzun Yürüyüş-11 taşıyıcı roketi, Çarşamba günü itibarıyla art arda 16 başarılı fırlatma gerçekleştirdi.

Roketi geliştiren Çin Uzay Bilimleri ve Teknoloji Şirketi bünyesindeki Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi, Çarşamba akşamı Shiyan-19 deney uydusunu uzaya götüren Uzun Yürüyüş-11 roketinin 2015 yılında hizmete girmesinden bu yana 16 başarılı fırlatma gerçekleştirdiğini bildirdi.

Dört kademeli, tek parça bir fırlatma aracı olan Uzun Yürüyüş-11 taşıyıcı roketi yaklaşık 21 metre uzunluğa, 57,7 ton ağırlığa ve maksimum iki metre çapa sahip.

Küçük uzay araçlarını güneşle eşzamanlı yörüngeye ve alçak Dünya yörüngesine fırlatmak üzere geliştirilen roketin güneşle eşzamanlı yörüngeye 500 kilogramlık yük götürme kapasitesi bulunuyor.