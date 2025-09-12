Çin'in Uzun Yürüyüş-10 Roketinin İkinci Statik Ateşleme Testi Başarıyla Tamamlandı

WENCHANG, 12 Eylül (Xinhua) -- Çin'in yeni nesil insanlı fırlatma aracı Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketi, ülkenin güneyinde yer alan ada eyaleti Hainan'daki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'nda ikinci statik ateşleme testini başarıyla tamamladı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, bu adımın Uzun Yürüyüş-10 serisi taşıyıcı roketlerin ilk prototipinin geliştirilmesinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Cuma günü saat 15.00'te roketin ilk aşamasının test ürününde kullanılan yedi motor aynı anda ateşlendi. 320 saniye boyunca çok sayıda test süreci tamamlandı.

Test sırasında roketin birinci aşamasındaki yedi motorun düşük itiş koşullarındaki ve ikincil yeniden başlatma koşullarındaki performansının değerlendirildiğini ve eksiksiz test verileri elde edildiğini kaydeden Çin İnsanlı Uzay Ajansı, testin tamamen başarılı olduğu vurguladı.

Şu ana kadar planlanan iki statik ateşleme testinin de başarıyla tamamlandığını belirten ajans, bu testlerin roketin ilk aşama itiş sisteminin tasarım geçerliliği ve güvenilirliği ile kurtarma için çalışma prosedürünü kapsamlı şekilde doğruladığını belirtti.