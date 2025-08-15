Çin'in Uzun Yürüyüş-10 Roketi İlk Statik Ateşleme Testini Başarıyla Tamamladı
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'nda yeni nesil taşıyıcı roketi Uzun Yürüyüş-10'un ilk statik ateşleme testini gerçekleştirdi.
WENCHANG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'nda statik ateşleme testinden geçen Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketi, 15 Ağustos 2025.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, ülkenin yeni nesil insanlı fırlatma aracı olan Uzun Yürüyüş-10 taşıyıcı roketinin cuma günü Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'nda ilk statik ateşleme testini başarıyla tamamladığını duyurdu. (Fotoğraf: Zhang Bin/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel