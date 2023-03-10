Çin'in Uzaya Fırlattığı Tianhui-6 İkiz Uyduları Planlanan Yörüngeye Girdi

Tianhui-6 A ve Tianhui-6 B ikiz uydularını taşıyan Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketi Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlatıldı, 10 Mart 2023. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)

TAİYUAN, 10 Mart (Xinhua) -- Çin, Tianhui-6 ikiz uydularını Cuma günü Beijing saatiyle 06.41'de ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarıyla uzaya gönderdi.

Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketiyle gönderilen ikiz uydular Tianhui-6 A ve Tianhui-6 B planlanan yörüngeye girdi.

Uydular coğrafi haritalama, arazi kaynaklarının araştırılması, bilimsel deneyler ve diğer görevler için kullanılacak.

Bu, Uzun Yürüyüş serisi taşıyıcı roketlerin 465'inci göreviydi.

Tianhui-6 A ve Tianhui-6 B ikiz uydularını taşıyan Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketi Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlatıldı, 10 Mart 2023. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)

Tianhui-6 A ve Tianhui-6 B ikiz uydularını taşıyan Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketi Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlatıldı, 10 Mart 2023. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)

Tianhui-6 A ve Tianhui-6 B ikiz uydularını taşıyan Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketi Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlatıldı, 10 Mart 2023. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)

Tianhui-6 A ve Tianhui-6 B ikiz uydularını taşıyan Uzun Yürüyüş-4C taşıyıcı roketi Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya fırlatıldı, 10 Mart 2023. (Fotoğraf: Zheng Bin/Xinhua)