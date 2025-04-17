Çin'in Uzay Turizmi Sektörü 5-10 Yıl İçinde Gelişim Görecek

BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin'in uzay turizmi sektörünün, ticari uzay sektörünün devam eden hızlı ve sürdürülebilir gelişimine paralel olarak 5-10 yıl içinde ön ticari faaliyet aşamasına geçmesi bekleniyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na bağlı düşünce kuruluşu CCID Danışmanlık'ın ülkedeki ticari uzay sektörünün gelişimine ilişkin nisan başında yayımladığı rapor tüm sektörel zincirin hızlı büyüme kaydettiğini gösteriyor.

Rapora göre Çin'in ticari uzay sektörü, 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminin (2026-2030) sonu itibarıyla ya da bir sonraki dönemde (2031-2035) daha yetkin hale gelerek güçlü kar elde edecek ve küresel olarak daha tanınır olacak.

CCID Danışmanlık baş araştırmacısı Yang Shaoxian, 5-10 yıl içinde Çin'in uzay turizmi ve ticari Ay yolculuklarının, politika atılımları görmesi, test doğrulamalarından geçmesi ya da ön operasyonel aşamaya geçmesinin beklendiğini söyledi.

Çin için stratejik öneme sahip olan ticari uzay sektörü, ülkenin 2024 hükümet çalışma raporunda "ekonomik büyümenin yeni itici gücü" olarak yer aldı.

Bu yılki hükümet çalışma raporunda da sektöre vurgu yapılarak, Çin'in ticari uzay sektörü ve alçak irtifa ekonomisi de dahil olmak üzere yükselen çeşitli sektörlerin güvenli ve sağlam gelişimini teşvik edeceği belirtildi.