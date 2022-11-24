Çin'in Uzay Tabanlı Gözlemevi İlk Güneş Görüntüsünü Gönderdi

NANJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinde bulunan Mor Dağ Rasathanesi'ne göre, Çin'in güneş keşif uydusu Ekim ayında uzaya gönderilmesinden bu yana ilk güneş görüntüsünü iletti.

NANJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinde bulunan Mor Dağ Rasathanesi'ne göre, Çin'in güneş keşif uydusu Ekim ayında uzaya gönderilmesinden bu yana ilk güneş görüntüsünü iletti.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Rasathane'den uydunun baş bilim insanı Gan Weiqun, Çince'de Kuafu-1 olarak adlandırılan Gelişmiş Uzay Tabanlı Güneş Gözlemevi'nin (ASO-S), 11 Kasım 2022'de evrensel saat ile sabah 1.00'de başlayan güneş patlamalarının sert X-ışını görüntülerini gönderdiğini bildirdi.

Görüntünün uydu yüklü sert X-ışını görüntüleyici tarafından çekildiğini belirten Gan, hala test aşamasında olmasına rağmen görüntüleme etkisinin mükemmel olduğunu ve Güneş'in hem püskürme ayrıntılarının hem de ince yapısının etkili bir şekilde tanımlanmasına olanak tanıdığını kaydetti.

Kuafu-1, 9 Ekim'de Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bir Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle fırlatıldı.

Adını Çin mitolojisinde güneşi yorulmadan kovalayan dev olan Kuafu'dan alan uzay tabanlı güneş gözlemevi, Dünya'nın rotasyonundan engellenmeyen güneşle senkronize bir yörüngede seyrederken, Dünya merkezli bir teleskop da Güneş'i yalnızca gündüz görebiliyor.

Gan, "ASO-S, yılın büyük bölümünde günün 24 saati Güneş'i inceleyebilir. Uydunun, Mayıs'tan Ağustos'a kadar her gün Dünya'nın gölgesinden kısa bir süreliğine geçerken günlük en uzun mola süresi 18 dakikadan daha fazla değil" dedi.