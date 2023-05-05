Çin'in Uzay Kargo Aracı Tianzhou-5, Uzay İstasyonundan Ayrıldı

BEİJİNG, 5 Mayıs (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı, mürettebatlı Shenzhou-15 uzay misyonunu desteklemekle görevli Çin'in Tianzhou-5 uzay kargo aracının Cuma günü Beijing saatiyle 15.26'da yörüngedeki uzay istasyonu kombinasyonundan ayrıldığını ve bağımsız uçuşa geçtiğini bildirdi.

Çin, 12 Kasım 2022 tarihinde uzay kargo aracı Tianzhou-5'i ülkenin güneyinde yer alan Hainan'daki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Sahası'ndan uzaya göndermişti. Uzay kargo aracı, Shenzhou-15'te bulunan üç astronot için altı aylık erzak, roket yakıtı ve deney araçları taşıyordu.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Shenzhou-15 mürettebatlı uzay aracının istasyon kombinasyonundan ayrılmasının ardından Tianzhou-5'in yörüngeye girip istasyonun bağlantı odasının ön portuna kenetleneceğini bildirdi.