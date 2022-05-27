Çin'in Uzay İzleme Gemisi 100. Görev İçin Yola Çıktı - Haberler

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Çin'in Uzay İzleme Gemisi 100. Görev İçin Yola Çıktı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Uzay İzleme Gemisi 100. Görev İçin Yola Çıktı

NANJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in uzay izleme gemisi Yuanwang-3, bu yılki ilk yolculuğu için Çin'in doğusunda bulunan Jiangsu eyaletindeki bir limandan Perşembe günü yola çıktı.

NANJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in uzay izleme gemisi Yuanwang-3, bu yılki ilk yolculuğu için Çin'in doğusunda bulunan Jiangsu eyaletindeki bir limandan Perşembe günü yola çıktı. Gemi bu yolculuk sırasında 100. deniz misyonunu gerçekleştirecek. Yuanwang-3, Çin'in Yuanwang filosunun 100. görevini üstlenen ilk gemisi oldu. 18 Mayıs 1995'te hizmete giren Yuanwang-3, ikinci nesil bir Çin uzay izleme gemisi. Gemi, ağırlıklı olarak uydular, uzay araçları ve uzay istasyonları için deniz ölçüm ve kontrol ile iletişim görevlerini gerçekleştiriyor. Yuanwang-3 gemisi, Shenzhou uzay aracı, Chang'e ay keşif aracı ve BeiDou uyduları da dahil olmak üzere uzay araçları için 90'dan fazla deniz takip ve izleme görevi üstlendi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Mayıs, Gemi, Uzay, Güncel, Haberler

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