Çin'in Uzay İzleme Gemisi 100. Görev İçin Yola Çıktı - Haberler

NANJİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in uzay izleme gemisi Yuanwang-3, bu yılki ilk yolculuğu için Çin'in doğusunda bulunan Jiangsu eyaletindeki bir limandan Perşembe günü yola çıktı. Gemi bu yolculuk sırasında 100. deniz misyonunu gerçekleştirecek. Yuanwang-3, Çin'in Yuanwang filosunun 100. görevini üstlenen ilk gemisi oldu. 18 Mayıs 1995'te hizmete giren Yuanwang-3, ikinci nesil bir Çin uzay izleme gemisi. Gemi, ağırlıklı olarak uydular, uzay araçları ve uzay istasyonları için deniz ölçüm ve kontrol ile iletişim görevlerini gerçekleştiriyor. Yuanwang-3 gemisi, Shenzhou uzay aracı, Chang'e ay keşif aracı ve BeiDou uyduları da dahil olmak üzere uzay araçları için 90'dan fazla deniz takip ve izleme görevi üstlendi.

Xinhua / Güncel