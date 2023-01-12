Çin'in Uzay İstasyonunun Dışına Yörünge Parçacıklarını Tespit Eden Cihaz Yerleştirildi

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin uzay istasyonunun araç dışı platformuna bir parçacık detektörü yerleştirildi. Bu detektör sayesinde uzay istasyonunun güvenliğinin sağlanması, astronotların araç dışı faaliyetleri, biyolojik deneyler ve uzay malzemesinin incelenmesi için kullanılacak önemli verilerin elde edilmesi amaçlanıyor.

Wentian laboratuvarındaki enerji parçacığı detektörü, bir robot kolun yardımıyla kargo hava geçirmez kabin aracılığıyla ulaştırıldı.

Dedektörde, dünyada ilk kez yüksek verimli nötron algılaması sağlayabilen CLYC adlı yeni bir malzeme kullanıldı.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Uzay Bilim Merkezi'ne göre, yeni monte edilen cihaz, uzay istasyonunun yörüngesindeki yüksek enerjili proton ve elektronların, ağır iyonların ve nötronların enerjisini ve yönelimlerini izleyebiliyor.

Çin, 24 Temmuz 2022'de uzay istasyonunun, çalışma kabini, hava geçirmez kabin ve kaynak kabininden oluşan ilk laboratuvarı olan Wentian modülünü uzaya göndermişti.

Hava geçirmez kabin, astronotların uzay aracına giriş çıkışlarının yanı sıra transfer araçları ve bakım ekipmanlarını taşımalarını daha kolaylaştıran daha büyük bir kapı ile donatılmış bulunuyor.