Çin'in Uzay İstasyonundan Bilimsel Deney Örnekleri Dünya'ya Getirildi

Shenzhou-14 insanlı uzay aracının dönüş kapsülü, Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına güvenli şekilde iniş yaptı, 4 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ren Junchuan/Xinhua)

BEİJİNG, 6 Aralık (Xinhua) -- Shenzhou-14 mürettebatının dönüşüyle birlikte Çin'in Tiangong uzay istasyonundan gelen uzay bilimsel deney örneklerinin üçüncü partisi Pazartesi günü Beijing'e ulaştı.

İstasyondan gelen deney örnekleri arasında pirinç ve Arabidopsis bitkisi tohumu içeren üç buz kesesi ve dört kutu saklama kapsız malzeme içeren bir çanta yer alıyor. Örnekler, Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Uzay Kullanımı için Teknoloji ve Mühendislik Merkezi'ne teslim edildi.

İki bitki örneğinin tohumları, Tiangong'da 120 günlük yetiştirme sürecinden geçti. Akademiden yapılan açıklamaya göre bilim insanları, uzaydaki yerçekimsiz ortamın örnekler üzerindeki etkisini analiz edecek.

İstasyonun Tianhe çekirdek modülündeki kapsız malzemelere yönelik deney kabini, yörüngede kullanılan türünün Çin'deki ilk ve dünyadaki ikinci örneği olarak biliniyor. 590 günden fazla yörüngede olan kabin, yedi kutu malzeme üzerinde yörünge içi deneylerin yapılmasına imkan verdi.

Bilim insanlarının yörünge içi deneyler aracılığıyla çok miktarda veri toplandığını belirten akademi, bu deneyler sayesinde bilim insanlarının Dünya üzerinde yeni malzemelerin geliştirilmesine yönelik araştırmalarını artırabileceğini vurguladı.

Taykonotlar Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe'yi taşıyan Shenzhou-14 insanlı uzay aracının dönüş kapsülü, altı aylık uzay istasyonu görevini tamamlayarak Pazar günü Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına güvenli bir şekilde iniş yapmıştı.