Çin'in uzay istasyonundaki taykonotlar dünyaya dönmeye hazırlanıyor

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök sarayı) Uzay İstasyonu'na yolladığı taykonot ekibi, dünyaya dönmeye hazırlanıyor.

Yerel basındaki haberlere göre taykonotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'dan oluşan ekibin, 6 aylık görevin tamamlanmasının ardından dünyaya dönmesi bekleniyor.

Daha önce nisan ortası olarak açıklanan dönüş yolculuğunun, uzay istasyonun Gobi Çölü'ndeki Donfıng iniş alanının üzerinden geçeği 16 Nisan'da yapılabileceği değerlendiriliyor.

Taykonotları taşıyacak Şıncou 13 mekiğine eklenen yeni donanımlar sayesinde dönüş güzergahının kısalacağı, 20 saatlik yolculuğun 8 saate ineceği öngörülüyor.

Şıncou-13 uzay mekiği ise 15 Ekim 2021'de fırlatılmış, ekip 17 Ekim'de göreve başlamıştı.

Çin'in uzay istasyonu kurma planı

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong istasyonu tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Çin, istasyonun Tienhı (Göksel uyum) adı verilen çekirdek modülünü 29 Nisan 2021'de fırlatmıştı. 29 Mayıs 2021'de de Tiencou-2 (Gök gemisi-2) kargo mekiğiyle istasyona bir ikmal seferi düzenlenmişti.

Nie Hayşıng, Liu Boming ve Tang Hongbo'dan oluşan ilk taykonot ekibi, Şıncou-12 (Kutsal gemi-12) mekiği ile 17 Haziran 2021'de istasyona gönderilmişti.

Taykonotlar Cai Cigang, Vang Yaping ve Yı Guangfu'yu taşıyan Şıncou-13 uzay mekiği ise 15 Ekim 2021'de fırlatılmış, ekip 17 Ekim 2021'de göreve başlamıştı.

İstasyonun ana iskeletini oluşturacak "Vıntien" (Gökleri aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri 2022'de uzaya gönderilecek.

Ana iskelet kurulduktan sonra "Şüntien" (Gökleri dolaşmak) adı verilen uzay teleskobu, ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.

İstasyonun 2022'de tamamlanabilmesi için Şıncou mekiği ile 2 insanlı sefer ve Tiencou mekiği ile 2 kargo seferi daha yapılması planlanıyor.???????