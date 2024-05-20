Çin'in uzay istasyonunda zebra balıklarıyla yapılan su ekolojisi araştırması

BEİJİNG, 20 Mayıs (Xinhua) -- Dünya'dan yaklaşık 400 kilometre yukarıda yörüngede bulunan Çin'in Tiangong uzay istasyonundaki dört zebra balığının iyi durumda olduğu belirtildi.

Çin Bilimler Akademisi'nden uzmanlar, Pazar günü başkent Beijing'de düzenlenen kamuya açık bir bilim günü etkinliğinde, ülkenin yörüngedeki ilk su ekolojisi araştırma projesiyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

25 Nisan'da Shenzhou-18 mürettebatlı uzay aracında bulunan üç astronotla birlikte uzaya gönderilen dört zebra balığı ve dört gram akvaryum balığı yosunu, yörüngede kendi kendine işleyen bir su ekosistemi kurulmasında kullanılırken, uzayda omurgalı yetiştirme alanında bir atılım niteliği taşıyor.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Shanghai Teknik Fizik Enstitüsü'nde araştırmacı olan Zheng Weibao, astronotların iki kez su örneği aldığını ve bir kez de balık yemi kutusunu değiştirdiğini söyledi. Zheng astronotların, zebra balıklarının Tiangong'daki yerçekimsiz ortamda ters yönde yüzme ve döngüsel hareket gibi anormal yön davranışları sergilediğini tespit ettiklerini kaydetti.

Zheng, bilim insanlarının bu gibi su ve balık yumurtası örneklerini kullanarak uzay ortamının omurgalılarda büyüme, gelişim ve davranışlar üzerindeki etkisinin yanı sıra uzaydaki kapalı ekosistemlerin malzeme döngüsüne ilişkin araştırmalar yürüteceğini belirtti.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Hidrobiyoloji Enstitüsü'nden araştırmacı Wang Gaohong ise insanlarla genetik benzerliği bulunan örnek bir hayvan olan zebra balığının, insanlardaki birçok hastalığa yönelik araştırmalarda kullanılabileceğini söyledi.

Wang, "Öte yandan tıpkı astronotlar gibi zebra balıklarının da 'su astronotu' olmak için birtakım elemelerden geçmesi gerekiyor" diye konuştu.