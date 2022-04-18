Çin'in Uzay İstasyonunda İki Laboratuvar Modülü Merkezi Çalışma Alanı Olacak

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin'in İnsanlı Uzay Ajansı Direktörü Hao Chun, Wentian laboratuvar modülünün Temmuz'da, Mengtian'ın ise Ekim'de fırlatılacağını söyledi. Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'nde Çin İnsanlı Uzay Programı'nın uzay istasyonu sisteminin baş tasarımcısı Yang Hong, her iki modülün de deney odaları ve araç dışı yükler için bir kurulum platformuna sahip olduğunu söyledi. Astronotlar iki laboratuvar modülünde uzay bilimi, uzay malzemeleri, uzay tıbbı ve uzay keşfi üzerine araştırma yapabilecekler. Wentian laboratuvar modülü üç uyuma alanı, bir tuvalet ve bir mutfak da dahil olmak üzere Tianhe çekirdek modülüyle aynı astronot yaşam tesislerini barındırıyor. Wentian ve Tianhe, iki uzay aracı mürettebatının rotasyonu sırasında uzayda yaşayacak altı astronota destek verebilecek. Wentian laboratuvar modülüne küçük bir mekanik kol monte edildi. Bu kol, araç dışı faaliyetlerde astronotlara yardımcı olmak için tek başına veya Tianhe çekirdek modülünde bulunan daha büyük robot koluyla birlikte çalışabilecek. Wentian laboratuvar modülünde bulunan hava geçirmez kabin, inşaatın tamamlanmasının ardından araç dışı faaliyetler için ana giriş-çıkış noktası olarak hizmet verecek.

Bu aşamadan sonra Tianhe'deki düğüm kabini de yedek olarak işlev görecek. Wentian, uzay istasyonunun güvenilirliğini garanti etmek için, çekirdek modülle ilgili bir sorun olduğunda uzay istasyonunun yönetim ve kontrolü için yedek bir alternatif oluşturacak. Mengtian laboratuvar modülünde bulunan hava geçirmez kargo kabini ile konuşlu bir araç dışı platform da gelecekte yapılacak araç dışı araştırma projelerinde kullanılacak. Dışarıya kurulması gereken bilimsel ekipman kargo uzay aracıyla ilk önce uzay istasyonuna gönderilecek, ardından hava geçirmez kargo kabini aracılığıyla dışarıya nakledilecek ve ardından mekanik kollar veya astronotlar tarafından araç dışı platforma monte edilecek. Yang, Wentian laboratuvar modülünün Tianjin'deki entegre montaj ve testlerinin tamamlandığını ve modülün fırlatma için hazır olduğunu söyledi. Mengtian laboratuvar modülünün ise entegre montaj ve testlerinin bir kısmı tamamlandı ve kalan testler planlandığı gibi yürütülüyor.

Xinhua / Güncel