Çin'in Uzay İstasyonunda Çin Yeni Yılı Kutlandı

SES 1 (Çince): ZHANG LU, Çinli astronot:

"Yuvarlak pencereden baktığımızda, anavatanda yanıp sönen sayısız ışığı görüyoruz. Bunlar neşe, huzur ve mutluluğun işaretleri. Şu anda uzun vadeli bir operasyon aşamasında olan Çin uzay istasyonu, bu yılki Bahar Festivali'nde personel olarak üçümüz bulunuyoruz. Üzerimizdeki yeni kıyafetlerle Çin mantısı yiyerek selamlarımızı gönderiyoruz. Bu bayram geleneklerinin hiçbirini kaçıramayız."

SES 2 (Çince): DENG QİNGMİNG, Çinli astronot:

"Şu anda bizim gibi görevine devam eden pek çok insan olduğuna inanıyorum. Bu da bir çeşit mutluluk. Yeni dönemde, beni ve sizi, her birimimiz ilgilendiren yeni bir yolculuk başlıyor. Hayallerimiz ve sıkı çalışmamız, döktüğümüz kan ve ter, tüm bunlar sonunda büyük bir modern sosyalist ülkenin inşasına katkıda bulunan somut çabalara dönüşecektir."

SES 3 (Çince): FEİ JUNLONG, Çinli astronot:

"2023 Bahar Festivali vesilesiyle, Çin'in Dünya'dan 400 km uzaklıktaki uzay istasyonundan selamlarımızı gönderiyoruz. Ülkemiz refah içinde olsun ve insanlarımız uyum içinde yaşasın. ve tüm Çin halkına mutlu bir Bahar Festivali diliyorum. Yeni Yılınız Kutlu Olsun!"

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in uzay istasyonundan bildiriyor. (XHTV)