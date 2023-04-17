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Çin'in Uzay İstasyonuna Gidecek Kargo Uzay Aracını Taşıyan Roket Fırlatma Alanına Ulaştı

Çin'in Uzay İstasyonuna Gidecek Kargo Uzay Aracını Taşıyan Roket Fırlatma Alanına Ulaştı

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BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı yaptığı açıklamada, Çin'in uzay istasyonuna gitmek üzere kargo uzay aracı Tianzhou-6'yı Mayıs ayı başı veya ortasında yörüngeye taşımakla görevli Uzun Yürüyüş-7 Y7 taşıyıcı roketinin fırlatma bölgesine nakledildiğini bildirdi.

Çin'in Uzay İstasyonuna Gidecek Kargo Uzay Aracını Taşıyan Roket Fırlatma Alanına UlaştıÇin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndaki Uzun Yürüyüş-7 taşıyıcı roketinin taşıdığı Tianzhou-5 kargo uzay aracı, 9 Kasım 2022. (Fotoğraf: Tu Haichao/Xinhua)

BEİJİNG, 17 Nisan (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı yaptığı açıklamada, Çin'in uzay istasyonuna gitmek üzere kargo uzay aracı Tianzhou-6'yı Mayıs ayı başı veya ortasında yörüngeye taşımakla görevli Uzun Yürüyüş-7 Y7 taşıyıcı roketinin fırlatma bölgesine nakledildiğini bildirdi.

Pazar günü yapılan açıklamaya göre roket, Perşembe günü ülkenin güneydeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na ulaştı. Roket, alana daha önce taşınan Tianzhou-6 ile birlikte montaj işlemlerine tabi tutulup testten geçirilecek.

Ajanstan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tianzhou-6 misyonuna dahil olan tüm mühendisleri gelecek ayki fırlatma için hazırlıklara hız verdi. Görevin, Çin'in uzay istasyonunun uygulama ve geliştirme aşamasına girmesinden bu yana ilk uzay uçuşu olacağı belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Uzay Aracı Güncel Haberler

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