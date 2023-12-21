Çin'in Uzay İstasyonu ve Huawei'nin Harmony İşletim Sistemi 2023'te Başarılı Projeler Listesinde

BEİJİNG, 21 Aralık (Xinhua) -- Çin'in uzay istasyonu, Huawei tarafından geliştirilen Harmony işletim sistemi (OS) ve ülkenin güneybatısındaki Baihetan hidroelektrik santrali 2023 yılında mühendislik alanındaki en başarılı 10 proje listesine girdi.

Listede ayrıca ChatGPT, exascale süper bilgisayar Frontier, NASA'nın çift asteroid yönlendirme testi, RTS, S/AS01 sıtma aşısı, Boston Dynamics'in Spot ve Atlas robotları, yüksek kaliteli lityum-iyon güç bataryası ve yaygın olarak kullanılan insansız hava araçları bulunuyor.

Çin Mühendislik Akademisi'nin önde gelen dergisi Engineering'de Çarşamba günü yayımlanan rapora göre, sonuçlar küresel çapta aday belirleme, uzmanların seçim ve tavsiyeleri, halk oylaması ve seçim komitesi kararı ile belirlendi.

Rapora göre, sistem entegrasyonunda kayda değer yenilikler ortaya koyan bu başarılı projeler, çok çeşitli uygulama senaryolarına sahip ve gelecekteki teknolojik ilerlemenin gidişatını belirleyecek.