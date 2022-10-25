Çin'in Uzay İstasyonu Laboratuvar Modülü Mengtian Fırlatma İçin Hazır

WENCHANG, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı Salı günü, Çin'in uzay istasyonu laboratuvar modülü Mengtian ile taşıyıcı roketi Uzun Yürüyüş-5B Y4 kombinasyonunun fırlatma alanına nakledildiğini söyledi.

Laboratuvar modülü yakın bir gelecekte uygun bir zamanda yörüngeye gönderilecek. Fırlatma öncesinde planlandığı gibi işlev kontrolleri ve ortak testler gerçekleştirilecek.

Ajansın açıklamasında, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndaki tesis ve ekipmanların iyi durumda olduğu ve görevde yer alacak tüm departmanların son hazırlıklarını yapmakta oldukları kaydedildi.

Çin'in yapımı devam eden uzay istasyonunun ikinci laboratuvar modülü olan Mengtian modülündeki bilimsel ekipmanlar yerçekimsiz ortamın incelenmesinde ve akışkan fiziği, malzeme bilimi, yanma bilimi ve temel fizik alanlarında deneyler yapılmasında kullanılacak.