Haber : Çin'in Uzay İstasyonu Laboratuvar Modülü Mengtian, Fırlatma Alanına Ulaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Uzay İstasyonu Laboratuvar Modülü Mengtian, Fırlatma Alanına Ulaştı

 - Güncelleme:
Çin'in Uzay İstasyonu Laboratuvar Modülü Mengtian, Fırlatma Alanına Ulaştı

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Çin'in uzay istasyonunun ikinci laboratuvar modülü olan Mengtian'ın ülkenin güneyinde yer alan ada eyaleti Hainan'daki fırlatma alanına götürüldüğü duyuruldu.

BEİJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Çin'in uzay istasyonunun ikinci laboratuvar modülü olan Mengtian'ın ülkenin güneyinde yer alan ada eyaleti Hainan'daki fırlatma alanına götürüldüğü duyuruldu. Ajans, laboratuvar modülünün planlandığı üzere Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'nda monte edilip test edileceğini kaydetti. Fırlatma alanında yer alan tesisler ve ekipmanlar iyi durumda bulunuyor. Ajans, göreve dahil olan tüm sistemlerin düzgün bir şekilde hazırlanmakta olduğunu belirtti.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Ajans Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title