Çin'in Uzay İstasyonu Laboratuvar Modülü Enerjisini Büyük ve Esnek Solar Panellerinden Alıyor

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Çin'in uzay istasyonunun ilk laboratuvar modülünün enerjisini büyük ve esnek güneş enerjisi tertibatından oluşan "bir çift kanattan" aldığını duyurdu. Beijing'deki bir metro vagonu büyüklüğünde bir boyuta sahip olan Wentian modülü uzaya fırlatılmasının ardından Temmuz ayında Çin'in uzay istasyonu kombinasyonuyla birleşerek yörüngenin dışındaki en ağır tek kabinli aktif uzay aracı olmuştu. CMSA, Pazartesi günü yaptığı açıklamada birden fazla kabin ve 40'ın üzerinde onaylı projeyi barındıran uzay deney platformunun üzerinde bulunan büyük güneş enerjisi tertibatıyla ilgili teknik detayları paylaştı. Wentian'ın solar kanat açıklığı 55 metrenin üzerinde. Tek bir kanat yaklaşık 110 metrekareye yayılıyor ve toplam genişletilmiş alanı, Wentian'ın kenetlendiği Tianhe çekirdek modülünden iki kat büyük hale getiriyor.

Çinli mühendisler, iç salınım nedeniyle kenetlenmeyi sıkıntıya sokabilecek genişlikteki esnek solar kanatlara sahip modülü uzaya gönderebilmek için ikili bir açılma çözümü geliştirdi. Esnek solar kanatlar fırlatma sırasında ilk olarak kapalı bir akordiyon gibi sıkıca katlandılar. Her bir panelin kalınlığının bir milimetreden ince olması katlanmış ekipmanın hacmini geleneksel güneş panellerinin hacminin sadece yüzde 20'sine indirdi. Modüle bunun ardından kenetlenmeden sonra tam uzunluğuna ulaşarak kanat açıklığını 6,5 metreye çıkaracak bir manevra yaptırıldı. CMSA'nın verdiği bilgiye göre, Tianhe ve Wentian ile bu yıl Ekim ayında fırlatılacak Mengtian modülüne monte edilen solar paneller, üçüncü nesil esnek solar ekipman teknolojisi kullanılarak üretildi. Wentian'daki solar ekipmanlarda ortalama bir ailenin yaklaşık bir buçuk aylık enerji ihtiyacını karşılayabilen esnek üç-eklemli galyum arsenid-temelli güneş pilleri yer alıyor, ki bu da onları çekirdek modülde bulunanlardan yaklaşık iki kat daha güçlü yapıyor.

CMSA, koyu renkli ve camsı pillerin Çin'in uzay istasyonunun tamamlanmasının ardından Tianhe, Wentian ve Mengtian kombinasyonu üzerinde yaklaşık 400 metrekarelik bir toplam güç üretim düzlemi oluşturmak için bir araya getirileceğini ve yüzde 30'u aşan fotoelektrik dönüşüm verimliliğiyle 80 kilovattan fazla elektrik tedariği sağlanacağını kaydetti. Ekipmanı atomik oksijen, aşırı sıcaklıklar ve ultraviyole radyasyon gibi uzay tehlikelerinden korumak adına kaplamanın eşit şekilde dağılması için güneş pillerinde film kaplama tekniği kullanıldı. Solar kanatların yörüngedeki uzay istasyonunu 15 yıl boyunca destekleyebilmesini sağlamak için araştırma ekibinin 88.000 yüksek ve düşük sıcaklık döngüsü testini tamamlaması üç yıldan fazla sürdü. Mühendisler ayrıca Wentian'ın 27 metre uzunluğundaki iki kanadının Güneş ışığını engelsiz pozisyonlardan almak için 360 derece dönebilmesini sağlamak için de el bileği benzeri çifte milli taşıma birimleri tasarladı. CMSA, esnek güneş pilleri uygulamasının Çin'in güneş enerjisi ekipmanı teknolojisinde bir sıçramayı simgelediğini ve ülkenin uzay istasyonunun istikrarlı ve uzun vadeli operasyonlarını garantileyeceğini belirtti.