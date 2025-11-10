Çin'in Uydu Fırlatma Denemesi Başarısız Oldu
Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde gerçekleştirilen CERES-1 roketinin fırlatma denemesi arıza nedeniyle başarısız oldu. Taşınan üç uydu yörüngelerine ulaşamadı.
JİUQUAN, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nde pazartesi günü yapılan fırlatma denemesi başarısız oldu.
CERES-1 ticari taşıyıcı roketi, JXGF-04C dahil üç uydu taşımaktaydı.
Beijing saati ile 12.02'de fırlatılan roketin taşıdığı uydular, uçuş sırasında yaşanan arıza nedeniyle önceden belirlenen yörüngelerine ulaşamadı.
Arızanın nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel