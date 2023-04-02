Çin'in Üst Sınıf Binek Otomobil Satışları Şubat'ta Artış Kaydetti

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou kentinde düzenlenen 20. Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sergilenen NIO eP9 elektrikli otomobil, 30 Aralık 2022. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'de üretilen üst sınıf binek otomobil satışları Şubat ayında güçlü bir artış kaydetti.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin verilerine göre Çin'de Şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 7,1 artışla yaklaşık 304.000 adet yerli üretim üst sınıf binek otomobil satıldı.

Birlik, bu rakamın 2022'nin Şubat ayına göre yüzde 15,4 arttığını, binek araçların tümünde yaşanan artıştan 4,5 yüzde puan daha yüksek olduğunu kaydetti.

2022 yılında Çin'de üst sınıf binek otomobil satışları bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak yaklaşık 3,89 milyon adede ulaşmıştı.