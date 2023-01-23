Çin'in Üst Sınıf Binek Otomobil Satışları 2022'de Yüzde 11,1 Arttı

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'de otomobil sektörü verileri, ülke içi talepte yaşanan yükselişe bağlı olarak Çin'de üst sınıf binek araç satışlarının 2022 yılında istikrarlı bir şekilde arttığını gösterdi.

30 Aralık 2022 tarihinde çekilen bu fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen 20. Guangzhou Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sergilenen NIO eP9 marka bir elektrikli otomobil görülüyor. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)

BEİJİNG, 23 Ocak (Xinhua) -- Çin'de otomobil sektörü verileri, ülke içi talepte yaşanan yükselişe bağlı olarak Çin'de üst sınıf binek araç satışlarının 2022 yılında istikrarlı bir şekilde arttığını gösterdi.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'ne (CAAM) göre, ülkede geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artışla 3,89 milyon kadar üst sınıf binek araç satıldı. Üst sınıf araç satışlarında yaşanan artış, binek araçların tümünde yaşanan artışın 1,6 yüzde puan üzerinde bulunuyordu.

Geçtiğimiz yıl üst sınıf binek otomobil satışlarının Çin'deki toplam binek otomobil satışları içindeki payı 2021'e göre 0,7 yüzde puan yükselişle yüzde 16,5 seviyesine çıktı.

CAAM, fiyatı 500.000 yuanın (73.853 ABD doları) üzerinde olan benzinli otomobil satışlarının 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 41,2 yükseldiğini, 350.000 ile 400.000 yuan arasında fiyata sahip yeni enerjili otomobil satışlarının ise yüzde 167 arttığını söyledi.