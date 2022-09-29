Çin'in Üst Düzey Siyasi Danışmanı Ulusal Gün Resepsiyonuna Katıldı

BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in üst düzey siyasi danışmanı Wang Yang, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yaklaşan 73. yıl dönümünü kutlamak için Salı günü Beijing'de düzenlenen bir resepsiyonda bir konuşma yaptı. Resepsiyon, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesi Genel Ofisi, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Birleşik Cephe Çalışma Departmanı, Devlet Konseyi Denizaşırı Çin İşleri Ofisi, Devlet Konseyi Hong Kong ve Makao İşleri Ofisi, Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi ve Tüm Çin Yurtdışı Çin İadeleri Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlendi. ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi ve CPPCC Ulusal Komitesi Başkanı Wang, 2012'deki 18. ÇKP Ulusal Kongresi'nden bu yana, özünde Yoldaş Xi Jinping'in bulunduğu ÇKP Merkez Komitesi'nin, yüzyıldır görülmemiş ölçekteki küresel değişimler bağlamında ulusal gençleşme stratejisini uyguladığını söyledi. Wang, ÇKP Merkez Komitesi'nin, uzun süredir devam eden birçok sorunu çözdüğünü, geleceğe ilişkin konularda önemli başarılara ulaştığını ve yurtiçinde ve yurtdışında risklere ve zorluklara göğüs gerdiğini de sözlerine ekledi.

Yaklaşan 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nin, Partinin ve ülkenin davasını, Çin özellikleri taşıyan sosyalizmin geleceğini ve Çin'in ulusal gençleşmesini ilerletmede önemli olduğunu kaydeden Wang, kongre ruhunun incelenmesi, tanıtılması ve uygulanması ile modern ve sosyalist bir Çin'i tamamen inşa etmek ve ulusal gençleşmeyi ilerletmek amacıyla Yeni Bir Çağ için Çin Özelliklerine Sahip Sosyalizm Üzerine Xi Jinping Düşüncesi'nin rehberliğinin izlenmesi için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Xi Jinping'in Hong Kong'un anavatana dönüşünün 25. yıl dönümünü kutlayan toplantıda yaptığı konuşmanın ruhunu anlamanın önemini vurgulayan Wang, "tek ülke, iki sistem" ilkesinin uygulanması, merkezi hükümetin Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerinde (SAR'lar) genel yargı yetkisinin uygulanması, Hong Kong ve Makao'yu yöneten vatanseverler ilkesinin uygulanması, SAR hükümetlerinin yönetimlerinde yasaya uygun olarak desteklenmesi, SAR'ların benzersiz statülerini ve avantajlarını korumalarının sağlanması ve Çin'in genel gelişimine entegrasyonlarının desteklenmesi için çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Wang, Partinin yeni dönemde Taiwan sorununun çözümüne yönelik genel politikasının uygulanmasının, tek-Çin ilkesi ile 1992 Konsensüsü'nün desteklenmesinin ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl ve entegre gelişiminin teşvik edilmesinin önemini vurguladı. Çin'in yeniden birleşmesinin durdurulamaz olduğuna dikkat çeken Wang, dış destekle "Taiwan bağımsızlığı" arayışının hiçbir yere varmayacağı, Taiwan'ı Çin'i kontrol altına almak için kullanmanın başarısızlığa mahkum olduğu konusunda uyarıda bulundu. Wang, Partinin ve ülkenin denizaşırı Çin meselelerine ilişkin politikalarını uygulamaya ve dünyanın Çin'i daha iyi anlamasına yardımcı olmaya yönelik çaba gösterilmesi çağrısı yaptı.