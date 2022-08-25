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Çin'in Üst Düzey Siyasi Danışmanı Önce İsti Hdam Politikasının Önemini Vurguladı

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Çin'in Üst Düzey Siyasi Danışmanı Önce İsti Hdam Politikasının Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesi Başkanı Wang Yang, Çin'in başkenti Beijing'de konferansın 13. Ulusal Komitesi'nin 23.

BEİJİNG, 25 Ağustos (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesi Başkanı Wang Yang, Çin'in başkenti Beijing'de konferansın 13. Ulusal Komitesi'nin 23. daimi komite oturumunun kapanış toplantısına başkanlık ederken ve konuşma yaparken görülüyor, 24 Ağustos 2022. Wang Çarşamba günü, ülkenin önce istihdam politikasını uygulamaya yönelik çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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