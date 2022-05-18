Çin'in Üst Düzey Siyasi Danışmanı Dijital Ekonominin Gelişimini Vurguladı - Haberler

BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in üst düzey siyasi danışmanı Wang Yang Salı günü, dijital ekonominin gelişimini hızlandırma çabalarının sürdürülmesini istedi. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesi Başkanı Wang, CPPCC Ulusal Komitesi tarafından düzenlenen bir istişare toplantısında açıklamalar yaptı. Toplantıda 29 siyasi danışman ve uzman söz alırken, 140'ın üzerinde siyasi danışman da mobil platform üzerinden görüşlerini dile getirdi.

Danışmanlar ve uzmanlar, Çin'in kurumsal avantajlarını ve devasa pazar büyüklüğünün önemini belirterek, dijital ekonomiyi geliştirmenin özerkliğini sürdürmek için temel teknolojilerde büyük atılımlar yapma çağrısında bulundular. Siyasi danışmanlar, ülkenin dijital ekonomi ile reel ekonominin entegrasyonunu derinleştirmesini, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin dijital dönüşümünü ilerletmesini ve endüstriyel internetin potansiyelini tamamen açığa çıkarmasını önerdi. Uzmanlar, Çin'in ulusal veri güvenliğini sağlamak için veriyle ilgili çeşitli hakları netleştirirken ve düzenleyici önlemleri yenilerken, dijital ekonomide uluslararası işbirliğini teşvik etmesi ve küresel dijital yönetişimde aktif rol alması gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Çin Başbakan Yardımcısı Liu He da toplantıya katıldı ve bir konuşma yaptı. Liu, temel teknolojileri kavramak, temel araştırmaları güçlendirmek ve son teknolojilerin geliştirilmesini ve kullanımını ilerletmek için gösterilen çabaları vurguladı. Liu, ülkenin, platform ekonomisinin ve özel sektörün sürdürülebilir ve sağlıklı gelişimini desteklemesi, platform ekonomisinin düzenli ve sağlam gelişimini hızlandıracak önlemleri formüle etmesi ve platform işletmelerini bilim ve teknoloji alanında büyük ulusal inovasyon projelerine katılmaya teşvik etmesi gerektiğini söyledi. Liu, hükümetin ayrıca dijital ekonomiye yaptığı doğrudan yatırımı artırması, dijital şirketlerin yurtiçi ve yurtdışındaki sermaye piyasalarında listelenmesini desteklemesi ve dijital ekonominin gelişime açılma stratejisine bağlı kalması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel