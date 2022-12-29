Çin'in Üst Düzey Ekonomik Planlamacısı 2023'te Sağlıklı Kalkınmanın Önemini Vurguladı

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin'de üst düzey bir ekonomik planlamacı, ülkenin 2023'te salgın önleme ve kontrolü ekonomik ve sosyal kalkınma ile daha iyi koordine ederken, optimize edilmiş salgın önlemlerini düzgün bir şekilde uygulamaya yönelik çabalarının önemini vurguladı.

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin'de üst düzey bir ekonomik planlamacı, ülkenin 2023'te salgın önleme ve kontrolü ekonomik ve sosyal kalkınma ile daha iyi koordine ederken, optimize edilmiş salgın önlemlerini düzgün bir şekilde uygulamaya yönelik çabalarının önemini vurguladı.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı He Lifeng Çarşamba günü düzenlediği bir çalışma konferansında, ülke çapında her düzeydeki reform ve kalkınma yetkililerinin büyümeyi, istihdamı ve fiyatları istikrara kavuşturmak ve piyasa güvenini güçlü bir şekilde artırmak için çok çalışması gerektiğini söyledi.

He, yetkililerin etkin iç talebi aktif olarak genişletmesi ve ekonominin genel büyümesini desteklemek için tüketimin temel rolüne ve yatırımın kilit rolüne tam anlamıyla yer vermesi gerektiğini söyledi.

He, yüksek kaliteli kalkınmayı engelleyen darboğazları aşmak ve bilim ve teknolojide yüksek düzeyde kendi ayakları üzerinde durabilmeyi güçlendirmek için kapsamlı çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. He, modern bir endüstriyel sistemin gelişimini hızlandırmak, modern bir lojistik sistemi inşa etmek ve aynı zamanda aktif ve ihtiyatlı bir şekilde karbon zirvesini ve karbon nötrlüğünü teşvik etmek için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

He, ülkenin, insanların refahını sağlamak için büyük bölgesel ve kentsel-kırsal stratejik planların uygulanmasında sağlam ilerleme kaydederken, üst düzey bir sosyalist piyasa ekonomik sisteminin inşasını teşvik edeceğini ve üst düzey dışa açılmayı ilerleteceğini belirtti.

He ayrıca, büyük risklere karşı korunma ve bunları etkisiz hale getirme yeteneğini geliştirmek ve gıda, enerji ve kaynaklara ek olarak önemli sanayi ve tedarik zincirlerinin de güvenliğini güçlendirmek için önlemler alınması gerektiğini kaydetti.