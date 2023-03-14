Çin'in Ünlü Xumishan Grottoları Restore Ediliyor

GUYUAN, 14 Mart (Xinhua) -- Yaklaşık üç yıl önce Çin'in çeşitli bölgelerinden gelen kültürel kalıntı uzmanları, 1.500 yılı aşkın bir geçmişe sahip Xumishan Grottoları'ndaki duvar resimlerinin restorasyonuna yönelik bir projeye başlattı.

Havadan çekilen fotoğrafta Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Guyuan kentinde bulunan ilk olarak geç Kuzey Wei Hanedanlığı döneminde (386-534) inşa edilen Xumishan Grottoları dışarıdan görülüyor, 28 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Peng/Xinhua)

GUYUAN, 14 Mart (Xinhua) -- Yaklaşık üç yıl önce Çin'in çeşitli bölgelerinden gelen kültürel kalıntı uzmanları, 1.500 yılı aşkın bir geçmişe sahip Xumishan Grottoları'ndaki duvar resimlerinin restorasyonuna yönelik bir projeye başlattı. Restorasyon projesi halen devam ediyor.

İlk olarak geç Kuzey Wei Hanedanlığı döneminde (386-534) inşa edilen Xumishan Grottoları, 162 mağaradan ve 1.000'den fazla Buda heykelinden oluşuyor. Bölge, 1982'de eyalet düzeyinde kilit önemde kültürel alan olarak listelendi.

Antik İpek Yolu'nun üzerinde bulunan Xumishan Grottoları, Çin'deki en önemli on grotto sahalarından biri. Bu alan, 2007'de Dünya Anıtlar Fonu tarafından dünyada en fazla tehlike altındaki 100 mimari ve kültürel alan listesine alındı.

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Guyuan kentinde ilk olarak geç Kuzey Wei Hanedanlığı döneminde (386-534) inşa edilen Xumishan Grottoları'ndaki restore edilmiş Buda heykelleri görülüyor, 28 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Peng/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Guyuan kentinde ilk olarak geç Kuzey Wei Hanedanlığı döneminde (386-534) inşa edilen Xumishan Grottoları'ndaki restore edilmiş bir duvar resmi görülüyor, 28 Şubat 2023. (Fotoğraf: Wang Peng/Xinhua)