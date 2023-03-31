Çin'in Ünlü Terracotta Savaşçıları Sergisi, İspanya'da Açıldı

"Dünyanın Sekizinci Harikası" olarak bilinen Çin'in Terracotta Savaşçıları, İspanya'nın Alicante Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.

"Çin'in Qin ve Han Hanedanlıklarının Efsanesi" başlıklı sergide, dokuz Çin müzesinden 120'den fazla eser sergileniyor.

Sergi, İmparator Qin Shi Huang'un Çin'i birleştirmesinin tarihi, imparatorun mezarı ve gizemli Terracotta Savaşçıları'nın sergilendiği üç galeriye ayrılmış durumda.

Müze ışık, müzik ve koku kullanarak üç boyutlu sergi alanı yaratmak için gelişmiş teknoloji kullanıyor.

SES 1 (İspanyolca): MARCOS MARTINON-TORRES, Sergi küratörü:

"Çin tabii ki tarihi mirasının derinliği ve burada sergilenenler gibi nesnelerin karmaşıklığı ve zenginliğiyle büyüleyici. Buradaki onlarca parça, bence bir kültürü ve halkı tanımak için etkileyici bir yol."

SES 2 (İspanyolca): MANUEL OLCINA, Alicante Arkeoloji Müzesi küratörü:

"Muhteşem bir işbirliği oldu. Sergilenecek parçaları bize çok cömert şekilde verdiler. Şimdi insanların bu sayede Çin kültürünü tanıyabilmeleri için parçaları çok iyi şekilde sergileyerek karşılık vermek de bizim yükümlülüğümüz."

Sergi, Çin ile İspanya arasındaki Kültür ve Turizm Yılı için düzenlenen bir dizi faaliyet kapsamında yer alıyor. Sergi, Mart ayından gelecek yılın Ocak ayına kadar açık kalacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Alicante'den bildiriyor. (XHTV)