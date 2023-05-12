Çin'in Ünlü Terracotta Savaşçıları'nı 100 Milyondan Fazla Kişi Ziyaret Etti

Xİ'AN, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin tarihi boyunca 13 hanedana başkentlik yapmış olan Xi'an kenti, 3.100 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Xi'an aynı zamanda Qin Hanedanlığı döneminde (M.Ö. 221-207) üretilen dünyaca ünlü Terracotta Savaşçıları'na da ev sahipliği yapıyor.

Xİ'AN, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin tarihi boyunca 13 hanedana başkentlik yapmış olan Xi'an kenti, 3.100 yılı aşkın bir geçmişe sahip. Xi'an aynı zamanda Qin Hanedanlığı döneminde (M.Ö. 221-207) üretilen dünyaca ünlü Terracotta Savaşçıları'na da ev sahipliği yapıyor.

Terracotta Savaşçıları

1974 yılında keşfedilen ve 1987 yılında UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan Terracotta Savaşçıları ordusu, Çin'i ilk kez birleştiren Qin Hanedanı İmparatoru Qinshihuang tarafından yaptırılmıştı.

Ünlü Terracotta Savaşçıları ordusuna ev sahipliği yapan İmparator Qinshihuang Mezarlığı Müzesi'ni bugüne kadar 100 milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an'da bulunan İmparator Qinshihuang Mezarlığı Müzesi'nin 1 No'lu çukurundaki Terracotta Savaşçıları, 26 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zou Jingyi/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an'da bulunan İmparator Qinshihuang anıt mezarının havadan çekilmiş fotoğrafı, 26 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an'da bulunan İmparator Qinshihuang Mezarlığı Müzesi'nin 2 No'lu çukurunda çalışan personel, 26 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an'da bulunan İmparator Qinshihuang Mezarlığı Müzesi'nin 1 No'lu çukurunda bir Terracotta Savaşçısı'nı onaran personel, 26 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zou Jingyi/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an'da bulunan İmparator Qinshihuang Mezarlığı Müzesi'nin 1 No'lu çukurunda bir Terracotta Savaşçısı'nı onaran personel, 26 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zou Jingyi/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an'da bulunan İmparator Qinshihuang Mezarlığı Müzesi'nin 1 No'lu çukurunu ziyaret eden insanlar, 26 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an'da bulunan İmparator Qinshihuang Mezarlığı Müzesi'nin 1 No'lu çukurunu ziyaret eden insanlar, 26 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an'da bulunan İmparator Qinshihuang Mezarlığı Müzesi'nin 1 No'lu çukurunu ziyaret eden insanlar, 26 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an'da bulunan İmparator Qinshihuang Mezarlığı Müzesi'ni ziyaret eden insanlar, 26 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an'da bulunan İmparator Qinshihuang Mezarlığı Müzesi'ni ziyaret eden insanlar, 26 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zou Jingyi/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an'da bulunan İmparator Qinshihuang anıt mezarının havadan çekilmiş fotoğrafı, 26 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an'da bulunan İmparator Qinshihuang anıt mezarının havadan çekilmiş fotoğrafı, 26 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletine bağlı Xi'an'da bulunan İmparator Qinshihuang anıt mezarının havadan çekilmiş fotoğrafı, 26 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liu Xiao/Xinhua)