Çin'in Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki Yin Harabeleri'nde Yeni Keşifler Yapıldı

Arkeologlar yakın zamanda Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Anyang kentine bağlı Yinxu ya da diğer adıyla Yin Harabeleri'nde tarihi 3.000 yıldan öncesine uzanan bir kent yolunu gün yüzüne çıkardı.

Arkeologlar yakın zamanda Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Anyang kentine bağlı Yinxu ya da diğer adıyla Yin Harabeleri'nde tarihi 3.000 yıldan öncesine uzanan bir kent yolunu gün yüzüne çıkardı.

Yeni keşif, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan bu alanla ilgili arkeolojik araştırmalara yeni bakış açıları sunuyor.

Harabeler, Shang Hanedanlığı'nın (M.Ö. 1600-1046) son başkenti olan antik Yin kentinin arkeolojik kalıntılarını oluşturuyor.

SES 1 (Çince): TİAN KAİ, Henan Eyaleti Kültürel Miras İdaresi Direktörü:

"Yin Harabeleri'nin keşfi, insanların Çin tarih ve kültürüne ilişkin anlayışlarını değiştirdi ve Çin'in kayıtlı tarihini geç Shang Hanedanlığı'na kadar götürdü."

Harabelerde keşfedilen fal yazıtları, en eski Çin yazıtları olarak kabul ediliyor.

Toplamda yaklaşık 150.000 adet fal yazıtı keşfedildi ve bunların 35.000'den fazlası kazıyla ortaya çıkarıldı.

SES 2 (Çince): Lİ XİAOYANG, Anyang Belediyesi Kültürel Miras İdaresi Direktörü:

"Yin Harabeleri, Çin uygarlığının kökenlerini izlemeye yönelik projenin temel taşını oluşturuyor. Derinlemesine arkeolojik kazılar yapmayı sürdüreceğiz. Aynı zamanda Shang Hanedanlığı uygarlığının sergilenmesi açısından önemli platformlar ve kültürel simge yapılar olarak işlev görecek yeni Yinxu Müzesi'ni ve Yinxu Ulusal Arkeolojik Kazı Parkı'nı da inşa edeceğiz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhengzhou'dan bildiriyor.(XHTV)