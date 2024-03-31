Çin'in Uluslararası Ticaretinde Rekor Artış

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticareti, Şubat ayında toplam 3,23 trilyon yuana ulaştı.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticaretinin ihracat değeri 232,5 milyar ABD doları, ithalat değeriyse 222,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşirken 10,2 milyar ABD doları fazla verildi.

Ülkedeki toplam mal ihracat değerinin 1,46 trilyon yuana, ithalat değerininse 1,26 trilyon yuan olmasıyla 197,7 milyar yuanlık fazla ortaya çıktı.

Hizmet ihracat değeri 194,7 milyar yuan, hizmet ithalat değeriyse 320 milyar yuan olarak gerçekleşirken 125,4 milyar yuanlık açık oluştu.

142,5 milyar yuan tutarındaki ticaret değeriyle turizm, hizmet ticaretine en büyük katkıyı yapan sektör oldu.