Çin'in Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti, Mart Ayında 570,5 Milyar Dolar Oldu

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticareti, Mart ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla yaklaşık 3,94 trilyon yuan (570,5 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticareti, Mart ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla yaklaşık 3,94 trilyon yuan (570,5 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleşti.

Devlet Döviz İdaresi'nin Cuma günkü açıklamasına göre, mal ihracatı yaklaşık 1,85 trilyon yuana, mal ithalatı ise yaklaşık 1,51 trilyon yuana ulaşırken, 344,1 milyar yuan gelir fazlası verildi.

Hizmet ihracatı geçen ay 226,4 milyar yuan, ithalatı ise 346,1 milyar yuan olarak gerçekleşirken, 119,7 milyar yuan değerinde ticaret açığı oluştu.

Verilere göre taşımacılık, 153,5 milyar yuan değerindeki ticaret hacmiyle en büyük katkıyı sağlayan alan oldu.