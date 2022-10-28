Çin'in Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti Eylül Ayında Yüzde 10 Arttı

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticareti Eylül ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 4,2833 trilyon yuana (yaklaşık 615,2 milyar ABD doları) ulaştı.

BEİJİNG, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticareti Eylül ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 4,2833 trilyon yuana (yaklaşık 615,2 milyar ABD doları) ulaştı.

Toplamda, mal ihracatı 2,1291 trilyon yuan ve mal ithalatı ise 1,6454 trilyon yuan olarak kaydedilirken 483,7 milyar yuan ticaret fazlası elde edildi.

Hizmet ihracatı 213,1 milyar yuan, hizmet ithalatı ise 295,7 milyar yuan olurken, 82,6 milyar yuan açık verildi.

Ana kalemler itibarıyla bakıldığında ulaştırma hizmetleri, diğer ticari hizmetler, seyahat hizmetleri ve telekomünikasyon, bilgisayar ve bilişim hizmetlerinin ihracat ve ithalatı sırasıyla 185,4 milyar yuan, 89 milyar yuan, 81,3 milyar yuan ve 51,7 milyar yuan oldu.