Çin'in Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti Ekim Ayında Yüzde 5 Arttı

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Cuma günü yayınlanan resmi veriler, Ekim ayında ülkenin uluslararası mal ve hizmet ticaretinin ihracat ve ithalatının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artışla 3,85 trilyon yuana, diğer bir ifadeyle 539,6 milyar ABD dolarına ulaştığını gösterdi.

BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin'de Cuma günü yayınlanan resmi veriler, Ekim ayında ülkenin uluslararası mal ve hizmet ticaretinin ihracat ve ithalatının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artışla 3,85 trilyon yuana, diğer bir ifadeyle 539,6 milyar ABD dolarına ulaştığını gösterdi.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, mal ihracatı 1,92 trilyon yuana, mal ithalatı ise 1,51 trilyon yuana ulaşırken dış ticaret fazlası 408,8 milyar yuan oldu.

Geçen ay hizmet ihracatı 180,6 milyar yuana çıkarken, hizmet ithalatı ise 237,3 milyar yuan oldu ve bunun sonucunda 56,7 milyar yuanlık ticaret açığı oluştu.

Veriler, taşımacılık hizmetlerinin 159,9 milyar yuan ticaret hacmi ile en büyük hizmet ticareti katkısı sağlayan sektör olduğunu gösterdi.