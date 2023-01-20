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Çin'in Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti Aralık Ayında Yüzde 6 Düştü

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Çin'in Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti Aralık Ayında Yüzde 6 Düştü

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan resmi veriler, Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticaretinin Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 düşüşle 4,24 trilyon yuan (606,9 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleştiğini gösterdi.

Çin'in Uluslararası Mal ve Hizmet Ticareti Aralık Ayında Yüzde 6 DüştüHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'daki Haikou Limanı'nın konteyner terminali görülüyor, 13 Ocak 2023. (Fotoğraf: Pu Xiaoxu/Xinhua)

BEİJİNG, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan resmi veriler, Çin'in uluslararası mal ve hizmet ticaretinin Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 düşüşle 4,24 trilyon yuan (606,9 milyar ABD doları) seviyesinde gerçekleştiğini gösterdi.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi'ne göre, mal ihracatı 2,05 trilyon yuan olurken ithalat ise yaklaşık 1,65 trilyon yuana ulaşarak 402,2 milyar yuan fazla verdi.

Geçen ay hizmet ihracatı 230,8 milyar yuanı bulurken hizmet ithalatı 307,3 milyar yuan oldu ve bu da 76,5 milyar yuanlık bir ticaret açığına neden oldu.

Veriler, 165,1 milyar yuan ticaret hacmiyle hizmet ticaretine en büyük katkıyı sağlayan sektörün ulaşım olduğunu gösterdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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