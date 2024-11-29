Çin'in Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu: Yeni Eğitim ve İşbirliği Fırsatları

HANGZHOU, 29 Kasım (Xinhua) -- Çin tarafından başlatılan ve birçok ülkenin dahil olduğu Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu, mühendisler için bir merkez, bilim insanları için laboratuvar ve uluslararası derin uzay yetenekleri için bir okul işlevi görüyor.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Asya ve Pasifik Uzay Bilim ve Teknolojisi Eğitimi Bölgesel Merkezi (CSSTEAP) Müdür Yardımcısı Jing Guifei, Çin'in istasyon için yetenekli kişilerin eğitimini güçlü şekilde teşvik ettiğini söyledi. Jing, Çin'in önde gelen birçok üniversitesinin yıllar süren çalışmalarla dünya lideri fakültelere, müfredata ve araştırma ortamlarına sahip dünya standartlarında eğitim sistemleri kurarak dünya için çok sayıda seçkin uzay mühendisi ve bilim insanı yetiştirdiğini belirtti.

Jing, merkezin kuruluşunun 10. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen üç günlük konferansta, merkezin gelecek on yılda Çin üniversitelerinin havacılık ve uzay kaynaklarından yararlanarak istasyon katılımcısı tüm ülke ve kuruluşlara kapsamlı uluslararası uzman eğitimi ve öğretim programları sunmayı planladıklarını duyurdu.

Çin'in Derin Uzay Keşif Laboratuvarı Uluslararası İşbirliği ve Etkileşim Merkezi Müdür Yardımcısı Ling Fei, istasyonun Ay'da kısa süreli insan katılımıyla uzun vadeli robotik operasyon yapabilen genişletilebilir ve sürdürülebilir bir sistem kurmayı amaçlayan vizyoner bir proje olduğunu söyledi.

Beihang Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı Asya ve Pasifik Uzay Bilim ve Teknolojisi Eğitimi Bölgesel Merkezi, BM Uzay İşleri Ofisi bünyesinde kurulan altıncı merkez. Eylül 2024 itibarıyla 33 ülkeden 395 yüksek lisans ve doktora öğrencisi yetiştiren merkez, 30'dan fazla kısa süreli eğitim kursu düzenleyerek 70'ten fazla ülkeden 2.000'den fazla katılımcıya eğitim verdi.

Jing, bugüne kadar Beihang Üniversitesi, Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi gibi ülkedeki birçok üniversitenin merkezin eğitim ve öğretim programlarına katıldığını belirtti.

Jing, programların yüksek lisans ve doktora eğitimi için özel olarak tasarlanmış uzay mühendisliği, Ay bilimi ve proje yönetimi de dahil olmak üzere bir dizi disiplini kapsayacağını belirtti.

Jing, "Kuram ve uygulamanın yakın entegrasyonuyla, tüm katılımcı ülkeler için gelecekteki derin uzay araştırmaları ve teknoloji gelişimine liderlik edebilecek mühendislik, bilim ve yönetişim alanlarında üst düzey yetenekleri yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

İngilizce eğitim veren BM'ye bağlı Afrika Bölgesel Uzay Bilim ve Teknolojisi Eğitim Merkezi'nin İcra Direktörü Mühendis Doktor Seyi Festus Olatoyinbo, Çin'in Ay araştırmalarında başı çekmesinin kendilerini oldukça heyecanlandırdığını ifade etti.

Olatoyinbo, "Programlara katılmaları için uzmanlar getirip genç nesli, Ay araştırmalarının içeriği konularında eğitebiliriz. Eğitim çalışmalarında Çin ile ortaklık yapmaktan büyük heyecan duyuyorum" dedi.